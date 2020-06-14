معتصم النهار يحسم الجدل حول مشاركته في "هجمة مرتدة"

تحدث الفنان السوري معتصم النهار عن حقيقة مشاركته في المسلسل المصري "​هجمة مرتدة​".

حيث نفى معتصم النهار مشاركته في العمل، مشيراً إلى أنه ملتزم حالياً بتعاقدات ومشاريع مع شركة الصباح.

وكتب النهار على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"انتشر مؤخراً خبر تعاقدي للمشاركة في المسلسل المصري هجمة مرتدة طبعا أتشرف قبل كل شي ولكن الخبر عارٍ عن الصحة وحالياً أنا ملتزم بتعاقدات ومشاريع قادمة مع شركة الصباح ندعو من الله أن تنال إعجابكم.. كل الحب والتوفيق للجميع".

يشار إلى أن مسلسل "هجمة مرتدة" هو من بطولة كل من الممثلين المصريين ​أحمد عز​، ​هند صبري​ و​هشام سليم​ و​صلاح عبدلله​ و​ماجدة زكي​