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ما حقيقة خبر خطوبة ابنة أصالة نصري؟

الساعة 10:11 بتوقيت دمشق
14 يونيو 2020

نفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري الأنباء التي تتحدث عن استعدادها لحفل خطوبتها على الطبيب معتز نصير.

فبعد أن انتشرت أخبار بأن  أصالة  نصري تستعد للاحتفال بخطوبة ابنتها شام على الطبيب معتز نصير، نفت شام الموضوع عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شام الذهبي: "مش صحيح أنا لسا ما خطبت بليز تأكدوا من صحة اخباركم قبل ما تنشروها. أما بالنسبة لزيارة أهل معتز لبيت أصالة، فكانت فقط بهدف تلبية دعوة الغداء، والأمر لم يصل بعد إلى الأمور الرسمية".

الجدير بالذكر أن شام كشفت عن هوية حبيبها وقامت بنشر عدد من الصور برفقته عبر صفحتها الشخصية.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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