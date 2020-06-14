هذا ما قالته مي حريري عن خلاف هيفا وهبي ومحمد وزيري

علقت المطربة اللبنانية مي حريري على الخلاف الواقع بين النجمة هيفا وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري ، خلال مقابلة لها ضمن برنامج "atv live" على التلفزيون الكويتي.

وقالت حريري خلال المقابلة: "القصة اللي فيها هيفاء الآن.. أنا كتير زعلانة عليها الصراحة عشان اتفاجئت هالقد ممكن تكون هيفاء طيبة لهذه الدرجة.. ما معقول الي صاير مع هيفا إنها تترك حدا يتمادى معها وعلى فلوسها ومجوهراتها".

وتابعت: "يعني القصة اللي صايرة معها كتير كبيرة.. يمكن أنا ما قلت شي ولا حكيتها بس أنا من جواتي وقفت معها.. لأني بزعل على كل بنت من الآخر هيفا أو غيرها مين ما كانت تكون".

وأضافت حريري: "وأنا بشعر بهيفاء كامرأة تعرضت لغدر.. وإنه رجل نصب على امرأة.. وإنه أكيد هادا مو رجل.. لأن الرجل مش بس اللي بشوارب ودقن دول فيه منهم كتار.. والرجولة هي مواقف وعطاء وحنان".

يذكر أن محمد وزيري مدير أعمال هيفا وهبي أقام دعوى قضائية ضدها لإثبات زواجه منها بعد أن اتهمته بسرقتها.