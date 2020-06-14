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بالفيديو .. توقعات خطيرة جديدة لماغي فرح لا تخلو من الاغتيالات والكوارث

بالفيديو .. توقعات خطيرة جديدة لماغي فرح لا تخلو من الاغتيالات والكوارث

الساعة 09:59 بتوقيت دمشق
14 يونيو 2020

أطلقت الإعلامية والفلكية اللبنانية ماغي فرح سلسلة جديدة من توقعات عام 2020 وخصت بها النصف الثاني من العام.

حيث حلت ماغي فرح ضيفة في برنامج طوني خليفة عبر قناة “الجديد” وتحدثت عن التوقعات التي سبق ونشرتها عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

توقعات ماغي فرح :

انذار وخضات في بعض دول العالم

فصل الصيف سيكون هناك معاكسة لكوكب مارس الذي سيجلس لمدة 6 أشهر استثناءً في برج الحمل

نشهد حرب واحتكاكات خطيرة

من تموز إلى كانون الأول الوضع خطير وسنشهد مفاجآت كثيرة مثل: اغتيالات كوارث وثورات

لبنان وضعه ليس عظيم

هناك تغييرات وتعديلات لأنظمة

– نشهد حرب معلوماتية تُدعى Cyber War والتي ربما تؤدي إلى حرب نووية.

 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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