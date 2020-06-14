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أثناء فترة حظر التجول... منشآت سياحية تتعرض للسرقة في ريف دمشق

الساعة 09:50 بتوقيت دمشق
14 يونيو 2020

ادعى عدد من الأشخاص بعد انتهاء فترة حظر التجول بتعرض منشآتهم للسرقة وبعضها للحرق على طريق مطار دمشق الدولي.

حيث وردت معلومات لمخفر حتيتة التركمان بوجود مزرعة يتردد إليها أشخاص مشبوهين.

وبتحري المزرعة عثر بضمنها على عدد من المسروقات وإلقاء القبض على ناطور المزرعة المدعو (مصطفى . ح) حيث تم إحضاره إلى المخفر.

وخلال التحقيق معه اعترف بإقدام المدعو (أدهم . ر) بسرقة المنشآت السياحية ومحلات تجارية ومزارع سكنية وذلك بفترة حظر التجول وإغلاق المنشآت، حيث يقوم المدعو (أدهم . ر) بالسرقة بطريقة الخلع والكسر ليلاً وإخفاء المسروقات لدى المدعو (مصطفى . ح) ريثما يتم تصريفها وبيعها أو نقلها إلى محافظة درعا.

وتم استدراج المدعو (أدهم) وبكمين محكم تم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى المخفر حيث اعترف بما ذكر وبقيامه ببيع جزء من المسروقات وإخفاء القسم الآخر .

ومازالت التحقيقات مستمرة لاسترداد باقي المسروقات والتي تقدر بملايين الليرات السورية والتي تم نقلها إلى محافظة درعا.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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