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هل سيعود وائل شرف إلى "باب الحارة" ؟

الساعة 09:39 بتوقيت دمشق
14 يونيو 2020

نفى المخرج السوري محمد زهير رجب  عودة الممثل وائل شرف إلى مسلسل "باب الحارة" في جزءه الحادي عشر بشخصية "أبو شهاب".

وأوضح المخرج بأن النص مكتوب وجاهز، ولا يوجد أي دور له، وفي حال عاد مثلاً، فإنه سيعود بشخصية "العكيد معتز" وليس بشخصية "أبو شهاب" كما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بأن هناك خطأ ما بكل تأكيد، وربما نشر البعض الخبر من دون التأكد من صحته، لأن التحضيرات وصلت إلى مراحلها النهائية ولا يوجد شيء من هذا القبيل.

كما عبّر محمد زهير رجب عن استغرابه من الأخبار التي يتم تداولها دون التأكد من صحتها.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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