مخالطون في رأس المعرة.. تسجيل إصابات وحالات شفاء جديدة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سوريا اليوم 14 حزيران، عن تسجيل إصابات كورونا جديدة لمخالطين في رأس المعرة بريف دمشق.

ونشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية، أنه تم تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 177.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 74

تسجيل 7 #إصابات بفيروس كورونا لأشخاص #مخالطين في بلدة #رأس_المعرة بريف دمشق مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Lauantaina 13. kesäkuuta 2020

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في حين يثبت عدد حالات الوفاة جراء الفيروس عند الـ6 وفيات بحسب التحديثات اليومية للوزارة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق مقابل شفاء 3 حالات.