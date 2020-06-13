بالفيديو: مايك فغالي يطلق سلسلة توقعات جريئة.. لبنان سيحتل الساحل السوري

استضافت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ، الفلكي اللبناني مايك فغالي عبر قناتها على اليوتيوب، وأطلق سلسلة جديدة من التوقعات.

ومن التوقعات التي أطلقها مايك فغالي:

- المرحلة الحالية ستعيدنا لمرحلة اغتيال جون كينيدي على الصعيد العالمي.

- ستعاد حقبة الاجتياح الإسرائيلي وأحداث صبرا وشاتيلا في لبنان.

- ثورة إسلامية جديدة في الأفق تشبه ما حدث في إيران عام 1979.

- السعودية ستكون محور كبير وستواجه تركيا وستحصل اغتيالات كبرى.

لبنان:

- 3 حدادات رسمية في لبنان

- هناك ثورتين في لبنان بعد الـ3 ثورات التي حدثت وسنشهد فيها دم

- ما يجري الآن هو مخطط لسحب الدولار من كل الدول لتحل محله العملة الرقمية، وستظهر عملتين البيتكوين والبريكس.

- ستوقع اتفاقية سلام بين لبنان فلسطين المحتلة بعد استرجاع الجليل

- على المدى الطويل.. بيروت تمتد إلى شط تركيا بما فيها طرطوس واللاذقية (لبنان سيأخذ الساحل السوري).

- لبنان سيصبح دولة علمانية في عام 2024

- أمريكا ستصبح جمهوريات بدلاً من الولايات

سوريا:

- الرئيس يتنحى ساعة ما يشاء وليس بالقوة

- سوريا لن تتقسم لكن سيحتل لبنان قسم منها (الساحل)

تركيا:

انهيارات كبرى على الصعيد السياسي والسلطنة لن تعود