بالفيديو: مايك فغالي يطلق سلسلة توقعات جريئة.. لبنان سيحتل الساحل السوري

استضافت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ، الفلكي اللبناني مايك فغالي عبر قناتها على اليوتيوب، وأطلق سلسلة جديدة من التوقعات.
ومن التوقعات التي أطلقها مايك فغالي:
- المرحلة الحالية ستعيدنا لمرحلة اغتيال جون كينيدي على الصعيد العالمي.
- ستعاد حقبة الاجتياح الإسرائيلي وأحداث صبرا وشاتيلا في لبنان.
- ثورة إسلامية جديدة في الأفق تشبه ما حدث في إيران عام 1979.
- السعودية ستكون محور كبير وستواجه تركيا وستحصل اغتيالات كبرى.
لبنان:
- 3 حدادات رسمية في لبنان
- هناك ثورتين في لبنان بعد الـ3 ثورات التي حدثت وسنشهد فيها دم
- ما يجري الآن هو مخطط لسحب الدولار من كل الدول لتحل محله العملة الرقمية، وستظهر عملتين البيتكوين والبريكس.
- ستوقع اتفاقية سلام بين لبنان فلسطين المحتلة بعد استرجاع الجليل
- على المدى الطويل.. بيروت تمتد إلى شط تركيا بما فيها طرطوس واللاذقية (لبنان سيأخذ الساحل السوري).
- لبنان سيصبح دولة علمانية في عام 2024
- أمريكا ستصبح جمهوريات بدلاً من الولايات
سوريا:
- الرئيس يتنحى ساعة ما يشاء وليس بالقوة
- سوريا لن تتقسم لكن سيحتل لبنان قسم منها (الساحل)
تركيا:
انهيارات كبرى على الصعيد السياسي والسلطنة لن تعود