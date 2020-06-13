سوريا .. تسجيل إصابات كورونا جديدة لمخالطين في رأس المعرة

أعلنت وزارة الصحة في سوريا اليوم 13 حزيران، عن تسجيل إصابات كورونا جديدة لمخالطين في رأس المعرة بريف دمشق.

ونشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية، أنه تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 71.

في حين يثبت عدد حالات الوفاة جراء الفيروس عند الـ6 وفيات بحسب التحديثات اليومية للوزارة.

تسجيل 6 #إصابات بفيروس #كورونا لأشخاص #مخالطين في بلدة #رأس_المعرة بريف دمشق مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Lauantaina 13. kesäkuuta 2020

وكان معاون مدير الامراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة ، الدكتور عاطف الطويل، قد أكد أنه تم تخريج سائق رأس المعرة بعد التأكد من شفائه من فيروس كورونا.