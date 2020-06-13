الطقس في سوريا .. فرصة مهيأة للأمطار حتى يوم الغد

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا بنشرتها لليوم السبت 13حزيران، أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المرتفعات الساحلية اليوم وغداً الأحد.

فيما ذكرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية أن المنخفض الجوي البارد تمركز فوق تركيا وسيعمل على انخفاض عام على درجات الحرارة وهبات رياح نشطة تصبح شديدة أحياناً على دمشق وجميع المناطق و المحافظات السورية ، وتصبح مغبرّة أحياناً على المناطق الشرقية.

وتكون الأجواء مشمسة وتصبح غائمة جزئياً أحياناً ، أما درجات الحرارة فتصبح نهاراً بأول الثلاثينات إجمالاً على المناطق السورية الداخلية و دمشق ، وبمنتصف الثلاثينات في المناطق الشرقية , وبنهاية العشرينات على المناطق الساحلية و الجنوبية الغربية من سوريا وذلك خلال اليومين القادمين على الأقل، وبالتالي درجات حرارة أقل من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.

ونوّهت "هوى الشام" إلى أنه لا موجات حارة على الأقل خلال الأسبوع القادم ، وبالنسبة للحالة الماطرة المتوقعة يوم غد الأحد فهي لازالت ثابتة ولكنها حتى الآن غير متفق على مسارها .