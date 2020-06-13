مصدر بوزارة الصحة يؤكد شفاء سائق رأس المعرة من كورونا

أكد معاون مدير الامراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة ، الدكتور عاطف الطويل، أنه تم تخريج سائق رأس المعرة بعد التأكد من شفائه من فيروس كورونا.

ونشر الطويل على صفحته الشخصية عبر فيسبوك ، أنه علميا بعد تأكيد الإصابة مخبريا يتم عزل المصاب بمشفى العزل وتراقب حالته الصحية فقد لا يحتاج لشيء أبدا (وتم تأكيد ذلك بمقابلات تلفزيونية مع متعافين ببداية الوباء وتم تخريجهم) و قد تتطور الحالة أو تكون بالأصل متوسطة أو شديدة وتحتاج لعلاج أو أوكسيجين وعناية. أو يتوفى.

وجدد التأكيد على أنه لا يتم تخريج المصاب إلا بعد نتيجته سلبيتين ، ويطلب منه الحجر الصحي المنزلي لـ 14 يوم، مضيفاً: "لا غرابة أن الحالة ستشفى وشيء طبيعي سيتخرج".

وعن حالة سائق رأس المعرة قال الطويل: "السائق دخل سوريا من أكثر من 30 يوم وهو مصاب قبل ذلك الوقت وتم قبوله بالعزل من 10أيام وبالتالي وصل لمرحلة الشفاء الذاتي الذي يتم تأكيده بنتيجتين سلبيتين".

#نسبة_الشفاء#والكورونا 68 حالة شفاء من 164 مصاب بنسبة شفاء 41.4%. علميا بعد تأكيد الإصابة مخبريا يتم عزل المصاب ب مشفى... Julkaissut Atef AlTawil Perjantaina 12. kesäkuuta 2020

يذكر أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في سوريا ، وصلت لـ 170 إصابة بينها 71 شفاء و6 وفيات.