الأربعاء 24 يونيو 2020
الساعة 14:38, دمشق
EN
وزارة التجارة الداخلية توضح حقيقة تحديد أسعار السيارات المستعملة من قبلها

وزارة التجارة الداخلية توضح حقيقة تحديد أسعار السيارات المستعملة في سوريا

الساعة 09:52 بتوقيت دمشق
13 يونيو 2020

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، قرار مزور تم نسبه للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، يتضمن تحديد أسعار السيارات المستعملة.

وعقب انتشار القرار على الصفحات ، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انه لا صحة على الاطلاق لما تنشره هذه الصفحات عن قيام الوزارة بتقدير اسعار سيارات الكيا و هونداي المستعملة وان التواقيع المذيلة على المنشور والجدول مزورة .

و لفتت الوزارة الى ان نشر مثل  هذه الامور المزورة يحاسب عليها القانون وتأتي في سياق حرب الشائعات الهادفة إلى خلق العبث والفوضى في الأسواق .

تم نسخ الرابط بنجاح.
#اسعار السيارات #اسعار السيارات في سوريا #السيارات المستعملة #اسعار السيارات بسورية #السارات

المزيد من محليات

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة