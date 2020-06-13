وزارة التجارة الداخلية توضح حقيقة تحديد أسعار السيارات المستعملة في سوريا

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، قرار مزور تم نسبه للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، يتضمن تحديد أسعار السيارات المستعملة.

وعقب انتشار القرار على الصفحات ، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انه لا صحة على الاطلاق لما تنشره هذه الصفحات عن قيام الوزارة بتقدير اسعار سيارات الكيا و هونداي المستعملة وان التواقيع المذيلة على المنشور والجدول مزورة .

و لفتت الوزارة الى ان نشر مثل هذه الامور المزورة يحاسب عليها القانون وتأتي في سياق حرب الشائعات الهادفة إلى خلق العبث والفوضى في الأسواق .