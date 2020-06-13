بالصور... الإعلامية وفاء الكيلاني بإطلالة جريئة



ظهرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة الممثل السوري تيم حسن، مؤخراً بإطلالة ساحرة لفتت الأنظار بجمالها.

وأطلت وفاء الكيلاني في صورة شاركتها عبر انستغرام، بفستان أسود قصير أظهر أنوثتها مع فتحة من ناحية الصدر ومكياج خفيف أبرز معالم وجهها الجميلة.

وتركت وفاء تعليقاً مع الصورة تضمن“وفاء الكيلاني مصر..مع قلب أخضر”.





فيما انهالت تعليقات المعجبين على الصورة الذين أشادوا بجمال إطلالة الكيلاني ورشاقة جسمها، كما عبروا عن اشتياقهم لإطلالاتها التلفزيونية بعد غياب طويل.

الجدير بالذكر أن الجمهور السوري أطلق لقب "كنة الشام" على وفاء الكيلاني بعد زواجها من النجم تيم حسن.

