جريمة قتل مروعة تهز لبنان... طليقته اعترفت بطعنه وتعذيبه وذبحه



تمكنت قوى الأمن اللبناني من التوصل إلى منفذ جريمة القتل الوحشية التي أودت بحياة إبراهيم علوية.

حيث رأت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني بأن هناك انتقاما شخصياً رهيباً يقف خلف هذه الجريمة البشعة، ورجحت أن يكون القاتل على معرفة شخصية دقيقة بالقتيل ليدبر هكذا جريمة وحشية وينفذها ببرودة أعصاب.

وباشرت التحقيقات على افتراض أن طليقة الضحية هي التي دبرت ونفذت وانتقمت بهذه الوحشية العمياء.

وخلال التحقيق معها اعترفت بجريمتها وروت كيف استدرجت ضحيتها وأمعنت فيها تعذيباً ومزقت جسدها بسكين حاد كانت قد أحضرته معها.

وحول دوافع القتل، أفادت طليقة الضحية بأنه لم يرق اتهامه لها بالخيانة، وزواجه من امرأة أخرى من مدينة حلب السورية، فخططت للانتقام منه، وأفرغت حقدها عليه، وذلك بعد أن أبدت له رغبتها بإقامة علاقة جنسية معه، فحضرت إلى غرفته في سوق الروشة في العاصمة بيروت بكامل أناقتها وزينتها، فقيدت يديه بالسرير بموافقته، لتبدأ بعدها بتعذيبه من خلال طعنه عدة طعنات بالسكين قبل أن تذبحه، ولتشتيت التحقيق وضعت ألعاباً جنسية قرب جثته.

وكان جيران الضحية قد أبلغوا القوى الأمنية عن رائحة كريهة من غرفته لا يمكن تحملها، وعند فتح باب غرفته كانت الصدمة، جثة منتفخة غارقة بالدم، معذبة إلى حد لا يمكن لعقل بشري أن يستوعبه.





يشار إلى أن التحقيق لم ينته بعد، فهناك شكوك تدور حول تورط آخرين في الجريمة، على الرغم من إصرار طليقة إبراهيم على أنها ارتكبتها وحدها من دون مساعدة إلا انه يصعب تصديق ذلك.

