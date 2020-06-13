الخميس 25 يونيو 2020
الساعة 19:22, دمشق
EN
103942543_1121723281545528_8346935016186093129_o.jpg

بتخطيط من الأم... الأبناء يقتلون والدهم في ريف دمشق

الساعة 00:22 بتوقيت دمشق
13 يونيو 2020


تلقت مديرية منطقة الزبداني بلاغاً من الأهالي بوجود جثة لرجل مصاب بطلقين ناريين بالرأس بمحلة مضايا.

حيث توجهت دوريات من منطقة الزبداني إلى ناحية مضايا للكشف عن ملابسات الجريمة.

وخلال التحقيق تم التعرف على جثة المغدور ويدعى (م . غ).

فيما أفاد ذوي المغدور  أن أربعة أشخاص مجهولين قاموا باقتحام المزرعة العائدة للمغدور وقتله ثم لاذوا بالفرار . 

ومن خلال التوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تبين إقدام ولديه (س . غ) و (ع . غ) مع صديقهم (أ . ع) بالتخطيط مع والدتهم (غ . غ)  لقتل المغدور عبر وضع مادة منومة ضمن كأس عصير وإطلاق عيارين ناريين بالرأس تم العثور على علبة المخدر المستخدمة بالجريمة.

103948353_1121723288212194_5436182039906985510_o.jpg
 

وتم إلقاء القبض على ولدي المغدور وزوجته وصديقهم واعترفوا بإقدامهم على ارتكاب الجريمة بواسطة سلاح حربي تم إلقاءه في بئر ضمن المزرعة، وأن سبب جريمتهم هو معاملة المغدور السيئة لعائلته.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#جريمة قتل #ريف دمشق #جريمة في ريف دمشق #جثة

المزيد من حوادث

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة