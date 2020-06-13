بتخطيط من الأم... الأبناء يقتلون والدهم في ريف دمشق



تلقت مديرية منطقة الزبداني بلاغاً من الأهالي بوجود جثة لرجل مصاب بطلقين ناريين بالرأس بمحلة مضايا.

حيث توجهت دوريات من منطقة الزبداني إلى ناحية مضايا للكشف عن ملابسات الجريمة.

وخلال التحقيق تم التعرف على جثة المغدور ويدعى (م . غ).

فيما أفاد ذوي المغدور أن أربعة أشخاص مجهولين قاموا باقتحام المزرعة العائدة للمغدور وقتله ثم لاذوا بالفرار .

ومن خلال التوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تبين إقدام ولديه (س . غ) و (ع . غ) مع صديقهم (أ . ع) بالتخطيط مع والدتهم (غ . غ) لقتل المغدور عبر وضع مادة منومة ضمن كأس عصير وإطلاق عيارين ناريين بالرأس تم العثور على علبة المخدر المستخدمة بالجريمة.





وتم إلقاء القبض على ولدي المغدور وزوجته وصديقهم واعترفوا بإقدامهم على ارتكاب الجريمة بواسطة سلاح حربي تم إلقاءه في بئر ضمن المزرعة، وأن سبب جريمتهم هو معاملة المغدور السيئة لعائلته.