من هو حسين عرنوس رئيس الحكومة السورية الجديد

عين الرئيس بشار الأسد المهندس حسين عرنوس رئيسا ً للحكومة السورية الجديدة بمرسوم جمهوري اليوم الخميس 11 حزيران 2020

من هو حسين عرنوس

بحسب ويكيبيديا فإن المهندس حسين عرنوس من مواليد قرية التح التابعة ل معرة النعمان في محافظة ادلب .

وشغل عرنوس خلال السنوات الماضية المناصب التالية

رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994

مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002

معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004

مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 وحتى 2009

وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011 محافظ القنيطرة عام 2011.

رئيس الوزراء عام 2020

حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1978 من “جامعة حلب” في سورية.

المصدر / مراسلون