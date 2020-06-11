الرئيس بشار الأسد يعفي رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه و يعين المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوما ً تشريعيا ً بإعفاء المهندس عماد خميس من منصبه كرئيس للحكومة في سوريا ، وتعين المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزاراء

ونقلت وكالة سانا عن رئاسة الجمهورية العربية السورية نص المرسوم والذي جاء فيه كما يلي

المادة 1- يعفى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه.

المادة 2- يكلف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 19-10-1441 هجري الموافق لـ 11-6-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

من جهتها ، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفها الرسمي أن الحكومة الحالية مستمرة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.

المصدر / مراسلون