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مرسوم جمهوري

الرئيس بشار الأسد يعفي رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه و يعين المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء

الساعة 16:40 بتوقيت دمشق
11 يونيو 2020

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوما ً تشريعيا ً بإعفاء المهندس عماد خميس من منصبه كرئيس للحكومة في سوريا ، وتعين المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزاراء 

ونقلت وكالة سانا عن رئاسة الجمهورية العربية السورية نص المرسوم والذي جاء فيه كما يلي

المادة 1- يعفى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه.

المادة 2- يكلف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 19-10-1441 هجري الموافق لـ 11-6-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

من جهتها ، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفها الرسمي أن الحكومة الحالية مستمرة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.

 

المصدر / مراسلون
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