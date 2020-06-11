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انخفاض بدرجات الحرارة وحالة عدم استقرار ماطرة الأسبوع المقبل

سوريا.. انخفاض بدرجات الحرارة وحالة عدم استقرار ماطرة الأسبوع المقبل

الساعة 13:44 بتوقيت دمشق
11 يونيو 2020

طرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة اليوم الخميس على أن يستمر هذا الانخفاض حتى يوم الأحد المقبل.

ونشرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، أنه طرأ انخفاض إضافي و كبير على درجات الحرارة نسبةً لهذه الفترة من السنة لتصبح الحرارة أقل من معدلاتها في دمشق و جميع المناطق و المحافظات #السورية .

وتستمر هذه الأجواء اللطيفة نهاراً و الباردة منعشة ليلاً حتى يوم الأحد القادم 14/6/2020 على الأقل فيما تصبح الأجواء شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية و القنيطرة و الجولان المحتل و ريفي دمشق الغربي و الشمالي.

وتكون درجات الحرارة إجمالاً نهاراً ببداية الثلاثينات في دمشق و جميع المحافظات السورية و بأواخر العشرينات على المناطق الجنوبية الغربية من سوريا و أرياف دمشق وأرياف حمص .

ومن المتوقع أن نتأثر بحالة عدم استقرار يوم الأحد 14/6/2020 لازالت ثابتة ولكنها حسب نماذج اليوم ستقتصر على أقصى المناطق الجنوبية و الجنوبية الشرقية من سوريا بـ أمطار رعدية على فترات.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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