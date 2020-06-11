انتحار صراف سوري لخسارته بعد هبوط سعر الدولار أمام الليرة السورية

انتحر صراف سوري في ريف إدلب الشمالي بسبب هبوط سعر الدولار أمام الليرة السورية وخسارته مبلغ كبير يقدر بـ400 ألف دولار .

وبحسب ما تناقلت مواقع وصحف عربية ، فإن تاجر عملات سوري يدعى مطيع عطية، ومالك لمحل صرافة في مدينة سرمدا بريف إدلب، قتل نفسه عبر تناوله الحبوب السامة المعروفة باسم (حب الغاز).

وقام الصراف بالانتحار عقب خسارته مبلغا ماليا كبيرا إثر انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء.

حيث اشترى الصراف مبلغ من المال عندما كان سعر الدولار مرتفعاً أمام الليرة ، لينخفض سعر الدولار بعد ذلك بشكل كبير، ما أدى لخسارته مبلغ 400 ألف دولار أمريكي.