مندوب السعودية : العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود بشرطين

اعتبر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي انه يمكن أن تعود العلاقات بين دمشق والرياض.

وقال المعلمي في حديث لـRT إن علاقات بلاده مع سوريا ممكن أن تعود ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا انتهت الأزمة السورية ، مضيفاً وبحسب رأيه أن "توافق فصائل الشعب السوري على التوجهات المستقبلية سيلعب دوراً في عودة هذه العلاقة".

كما اعتبر بن يحيى المعلمي أن سوريا لا بد أن تعود يوما إلى جامعة الدول العربية وهذا بحاجة لعدة خطوات.

وبالنسبة لإمكانية فتح السفارة السعودية في دمشق ، قال المعلمي إنه لا توجد حاليا خطوة مشابهة في الأفق القريب لأن الوقت لم يحن بعد حسب قوله.