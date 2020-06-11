الخميس 25 يونيو 2020
الساعة 02:37, دمشق
EN
مندوب السعودية : العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود بشرطين

مندوب السعودية : العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود بشرطين

الساعة 11:26 بتوقيت دمشق
11 يونيو 2020

اعتبر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي انه يمكن أن تعود العلاقات بين دمشق والرياض.

وقال المعلمي في حديث لـRT إن علاقات بلاده مع سوريا ممكن أن تعود ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا انتهت الأزمة السورية ، مضيفاً وبحسب رأيه أن "توافق فصائل الشعب السوري على التوجهات المستقبلية سيلعب دوراً في عودة هذه العلاقة".

كما اعتبر بن يحيى المعلمي أن سوريا لا بد أن تعود يوما إلى جامعة الدول العربية وهذا بحاجة لعدة خطوات.

وبالنسبة لإمكانية فتح السفارة السعودية في دمشق ، قال المعلمي إنه لا توجد حاليا خطوة مشابهة في الأفق القريب لأن الوقت لم يحن بعد حسب قوله.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#السعودية #السعودية و سوريا #دمشق والرياض

المزيد من أخبار سوريا

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة