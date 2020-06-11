إعلان هام من مصرف سوريا المركزي حول تخفيض سعر الدولار

أكد مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي فؤاد علي أنه يجري العمل على إعادة الدولار إلى سعر مقبول .

وقال علي في تصريح لإذاعة "شام إف إم"، إن المركزي يعد المواطنين بتحسين سعر صرف الدولار وإعادته إلى مستويات مقبولة للمحافظة على الاستقرار النسبي وتأمين المواد الأساسية.

وبين علي أن المصف المركزي ضرب معاقل "السوق السوداء" التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع، وهذه الإجراءات ساعدت بتحسن في سعر الليرة.

كما كشف أيضاً عن وجود حزمة من الإجراءات ستؤثر العرض والطلب عبر أدواته المعلنة وغير المعلنة وتوجه ضربات عدة للمضاربين.

وبدأت تشهد اسعار صرف الدولار انخفاضا ملحوظاً ، على أن يستمر هذا الانخفاض خلال الأيام القادمة .