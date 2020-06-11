ستخفض سعر الدولار في سوريا .. رجل أعمال سوري مغترب يجهز خطة لدعم الليرة السورية

كشف رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت فهد خضير عن خطة لدعم الليرة السورية وتحسين سعر الصرف في سوريا.

وقال رجل الاعمال السوري المغترب لموقع “سيرياستيبس” إنه في المرحلة الأولى سيتم تحويل مبالغ ضخمة إلى سوريا لدعم الليرة السورية.

وبين رجل الاعمال السوري أن هذا الاجراء سينعكس على انخفاض سعر الصرف و سعر الدولار ، ويحد من نشاط المضاربين.

أما المرحلة الثانية من الخطة، سيتم فيها دعم الصناعيين السوريين وتأمين أسواق خارجية للبضاعة السورية، فيما ستكون المرحلة الثالثة، متعلقة بعقوبات القانون الأمريكي “قيصر”.