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ستخفض سعر الدولار في سوريا .. رجل أعمال سوري مغترب يجهز خطة لدعم الليرة السورية

ستخفض سعر الدولار في سوريا .. رجل أعمال سوري مغترب يجهز خطة لدعم الليرة السورية

الساعة 10:21 بتوقيت دمشق
11 يونيو 2020

كشف رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت فهد خضير عن خطة لدعم الليرة السورية وتحسين سعر الصرف في سوريا.

وقال رجل الاعمال السوري المغترب لموقع “سيرياستيبس” إنه في المرحلة الأولى سيتم تحويل مبالغ ضخمة إلى سوريا لدعم الليرة السورية.

وبين رجل الاعمال السوري أن هذا الاجراء سينعكس على انخفاض سعر الصرف و سعر الدولار ، ويحد من نشاط المضاربين.

 أما المرحلة الثانية من الخطة، سيتم فيها دعم الصناعيين السوريين وتأمين أسواق خارجية للبضاعة السورية، فيما ستكون المرحلة الثالثة، متعلقة بعقوبات القانون الأمريكي “قيصر”.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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