بالصور... شبيهة شيرين عبد الوهاب العراقية تشعل السوشيال ميديا 



لفتت شابة عراقية تدعى "رؤى العزاوي" الأنظار إليها بسبب شبهها الكبير بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مكثف بعض اللقطات المأخوذة من مقطع فيديو للشابة العراقية رؤى العزاوي، التي أستطاعت أن تُشعل السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وتجذب إليها ملايين المتابعين، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين شيرين عبد الوهاب.





وتحدثت "رؤى" في الفيديو عن نفسها ومهنتها، وعن الشبه الكبير بينها وبين شيرين.

وأشارت رؤى إلى أنها أجرت بعض التغيرات في شكلها كتغير لون شعرها إلى الأشقر، إلا أن الشبه بملامح الوجه ظل واضحاً بينهما.

وأوضحت رؤى أن الناس يوقفونها في الشارع لإلتقاط الصور معها، بالرغم من أنها تجد نفسها لا تشبه شيرين كثيراً .