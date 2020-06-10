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فيديو نادر لـ سوزان نجم الدين منذ 22 عام

الساعة 23:41 بتوقيت دمشق
10 يونيو 2020


نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مقطع فيديو قديم من مسلسل "الكواسر" والذي شاركت في بطولته بشخصية "سلافة".

وأرفقت سوزان تعليقاً مع الفيديو قائلة: "مين مع فكرة: وماالحبّ إلاّ للحبيبِ الأوّلِ ومين بيتذكر شوإسم هالعمل وشوكان".

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وتساءلت سوزان نجم الدين عما إذا كان الجمهور يستذكر العمل وشخصيتها وسنة انتاجه بقولها: “إسمي فيه وأهم شي مين بيتذكر بأي سنة انعمل اشتأتلكن واشتأت لكلشي حلو وفيوا إبداع”.

فيما حرص الجمهور على التغزل بجمال نجم الدين منذ سنة 1998 سنة انتاج مسلسل الكواسر وتركوا العديد من التعليقات الإيجابية التي أكدت أن نجم الدين لم تتغير ملامحها بعد 22 سنة من عرض المسلسل.

 


 

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