فيروس كورونا يتسبب بإغلاق أحد مقاهي حلب

أغلقت إحدى مقاهي مدينة حلب اليوم الأربعاء بسبب فيروس كورونا المستجد.

حيث تسبب فيروس كورونا بإغلاق إحدى صالات الشاي بسبب مخالفتها لإجراءات التصدي له.

وأصدر محافظ حلب حسين دياب قراراً بإغلاق منشأة صالة شاي “ع البال” والكائنة في محلة الموكامبو مقابل مدرجات نادي الاتحاد، وحتى إشعار آخر “وذلك بسبب مخالفة تعليمات الفريق الحكومي، فيما يخص إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومخالفة تعليمات وزارة السياحة الواردة بالقرار ١٥٢، القاضي بالسماح بافتتاح المنشآت السياحية شريطة عدم تقديم الأراكيل والالتزام بالمرسوم ٦٢ بمنع التدخين في الصالات المغلقة”.

يشار إلى أنه أول مقهى تطلق بحقه قرارات الإغلاق منذ السماح بإعادة افتتاح المنشآت السياحية قبل أسبوع.