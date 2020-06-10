سوريا .. تسجيل 6 اصابات كورونا جديدة في ريف دمشق و شفاء 6 حالات

اعلنت وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة في ريف دمشق ، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي المسجلة في البلاد إلى 152 حالة

مراسلون - دمشق

وذكرة وزارة الصحة في بيان لها أنه جرى تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق .

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 6 حالات شفاء جديدة لاشخاص مصابين ، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 68 حالة

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل عدد إصابات بفيروس كورونا نتيجة اختلاص شخص مصاب بالفيروس يعمل على خط سوريا - الأردن مع عدد من أفراد بلدة رأس المعرة بريف دمشق ، الأمر الذي دفع الوزارة إلى فرض حجر صحي على البلدة