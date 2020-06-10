انخفاض سعر صرف الدولار في سوريا ( سوق سوداء ) و ملايين الدولارات يجري ضخها في السوق

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالتوازي مع استمرار عمليات التدخل في السوق .
ونشر رئيس غرفة تجارة حلب الاستاذ فارس شهابي صورة تظهر ملايين الدولارات والتي يجري التدخل بها في السوق
وعلق الشهابي على الصورة ضمن تغريده له على موقع تويتر ( في الطريق إلى المعركة .. وانخفاض كبير قادم لا محالة ..)
من جهته ، علق الإعلامي شادي حلوة على الصورة بالقول ( صورة مسربة لملايين الدولارات والتي خرجت من مصرف سوريا المركزي لتوزع في المحافطات )
وتشهد اسعار صرف الدولار منذ يوم الأمس انخفاضا ملحوظاً ، على أن يستمر الإنخفاض خلال الأيام القادمة .
صورة مسربة لسيارة خرجت من المصرف المركزي لتتوزّع على المحافظات لاستمرار عمليات الضخ #الدولة_القويةJulkaissut Shadi Halwi Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2020
في الطريق الى المعركة..— Fares Shehabi (@ShehabiFares) June 10, 2020
و انخفاض كبير قادم لا محالة..
و الاهم هو اجراء اصلاحات اقتصادية و ادارية جذرية و سريعة تضمن تثبيته و استقراره عند حدود مقبولة لاطول فترة ممكنة.. #لا_لدواعش_الداخل pic.twitter.com/1J2mXpFnZg