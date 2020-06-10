انخفاض سعر صرف الدولار في سوريا ( سوق سوداء ) و ملايين الدولارات يجري ضخها في السوق

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالتوازي مع استمرار عمليات التدخل في السوق .

ونشر رئيس غرفة تجارة حلب الاستاذ فارس شهابي صورة تظهر ملايين الدولارات والتي يجري التدخل بها في السوق

وعلق الشهابي على الصورة ضمن تغريده له على موقع تويتر ( في الطريق إلى المعركة .. وانخفاض كبير قادم لا محالة ..)

من جهته ، علق الإعلامي شادي حلوة على الصورة بالقول ( صورة مسربة لملايين الدولارات والتي خرجت من مصرف سوريا المركزي لتوزع في المحافطات )

وتشهد اسعار صرف الدولار منذ يوم الأمس انخفاضا ملحوظاً ، على أن يستمر الإنخفاض خلال الأيام القادمة .

صورة مسربة لسيارة خرجت من المصرف المركزي لتتوزّع على المحافظات لاستمرار عمليات الضخ #الدولة_القوية Julkaissut Shadi Halwi Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2020

في الطريق الى المعركة..



و انخفاض كبير قادم لا محالة..



و الاهم هو اجراء اصلاحات اقتصادية و ادارية جذرية و سريعة تضمن تثبيته و استقراره عند حدود مقبولة لاطول فترة ممكنة.. #لا_لدواعش_الداخل pic.twitter.com/1J2mXpFnZg — Fares Shehabi (@ShehabiFares) June 10, 2020

المصدر / مراسلون