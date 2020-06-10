قاصر سورية ضحية لابتزاز جنسي على انستغرام في لبنان

ألقت قوى الامن الداخلي في لبنان، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، القبض على شخص تعرض لفتاة قاصر سورية وعمل على ابتزازها جنسياً مقابل المال.

ونشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغ حول الحادثة جاء فيه: "ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من سيدة من الجنسية السورية عن ابنتها القاصر ضد مجهول بجرم ابتزاز جنسي ومالي وتهديد بنشر صور وفيديوهات حميمة للقاصر، في حال لم ترسل له المزيد من الصور والفيديوهات أو مبالغ من المال، كما فعلت سابقا".

وبين البلاغ ان الفتاة أرسلت للشخص الذي يبتزها مبلغ ألف دولار على دفعتين، في كل مرة 500 دولار إلى تركيا بواسطة شركة لتحويل الأموال.

وتمكن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من تحديد مكان تواجد المشتبه به في البقاع وتم توقيفه بتاريخ 5 حزيران وهو سوري الجنسية من مواليد 1994.

واعترف المتهم بما نسب إليه مضيفاً أنه تعرف على الفتاة القاصر من خلال موقع "إنستغرام"، وبعد أن توطدت العلاقة واستولى على صور وفيديوهات حميمة لها أنشأ لهذه الغاية حساب وهمي -باسم الفتاة- على الموقع ذاته، واستخدمه لإرسال ونشر هذه الصور والفيديوهات الى أهلها واصدقائها.

كما اعترف بأنه اخذ مبلغ الف دولار من أهل القاصر نتيجة لتهديداته لهم وابتزازاهم، بعد أن أوهمهم بأنه موجود في تركيا، بحيث طلب منهم إرسال الأموال باسم صديقه الموجود هناك، والذي بدوره أرسل له الأموال الى لبنان.

وتم العثور على الصور بهاتف المتهم ، كما تبين من خلال التحقيق دخوله لبنان خلسة، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته.