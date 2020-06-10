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إعلان اسم الفائز بمنصب نقيب الفنانين في سوريا

إعلان اسم الفائز بمنصب نقيب الفنانين في سوريا

الساعة 13:58 بتوقيت دمشق
10 يونيو 2020

صدرت النتائج الرسمية لانتخابات المرحلة النهائية لنقابة الفنانين في سوريا ، ليعلن فوز الفنان المايسترو نزيه أسعد بأكبر عدد من الأصوات في المرحلة النهائية للانتخابات.

وجاءت النتائج الرسمية لانتخابات المرحلة النهائية لنقابة الفنانين بحسب ما نشرت "الوطن" كالتالي:

 ١- نزيه أسعد ٧١ صوتاً

٢- زهير رمضان ٦٤ صوتاً

٣ عبد الله بيطار ٥٨ صوتاً

٤- عماد جلول ٥٧ صوتاً

٥- هادي بقدونس ٥٤ صوتاً

٦- أحمد كمال الحريري ٥٣ صوتاً

٧- ميرفت رافع ٥٢ صوتاً

٨- ريم عبد العزيز ٥٢ صوتاً

٩- أسعد عيد ٥١ صوتاً

١٠- أسامة السلطان ٥٠ صوتاً

١١- محمد نبيل أبو الشامات ٤٨ صوتاً

وتم اجراء الانتخابات اليوم بحضور عدد من الفنانين لانتخاب ١١ عضواً لمجلس نقابة الفنانين من أصل ٢٤ مرشح وصلوا إلى المرحلة النهائية، بعد انسحاب سحر فوزي ورباب كنعان وحسام بريمو ووفاة مأمون الفرخ.

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