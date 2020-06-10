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هل تؤثر أدوية ضغط الدم على مرضى كورونا وتزيد من ألمهم؟

هل تؤثر أدوية ضغط الدم على مرضى كورونا وتزيد من ألمهم؟

الساعة 12:52 بتوقيت دمشق
10 يونيو 2020

نشرت مؤخراً دراسة طبية تتعلق بفيروس كورونا و ضغط الدم وأدوية كل منهما ومدى تأثيرها على المريض.

وجاء في الدراسة أن أدوية ارتفاع ضغط الدم المستخدمة على نطاق واسع ربما تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لمرض كورونا.

كما جاء في الدراسة التي نشرت في دورية "يوروبيان هارت"، أن مخاطر الوفاة عند مرضى ارتفاع ضغط الدم كانت أعلى بواقع المثلين مقارنة مع غيرهم، كما زاد لديهم احتمال الاحتياج إلى أجهزة تنفس صناعي".

في حين كانت مخاطر الوفاة بسبب كورونا بين أولئك الذين يتناولون أدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم كانت أقل بكثير من الذين لم يعالجوا من ارتفاع الضغط .

تم نسخ الرابط بنجاح.
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