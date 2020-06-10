دمشق .. الحجر على عائلة في ضاحية الأسد للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا

قامت فرقة التقصي الوبائي في المركز الصحي بضاحية الأسد في دمشق ، بالحجر صحياً على عائلة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

ونشر المركز الصحي بضاحية الأسد عبر صفحته في فيسبوك ، أنه تم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمشتبه به مع عائلته.

قامت فرقة التقصي الوبائي في المركز الصحي في ضاحية الاسد بإدارة د.معين حسن بأجراء الحجر الصحي الاحترازي لمشتبه به مع... Julkaissut ‎المركز الصحي في ضاحية الاسد‎ Tiistaina 9. kesäkuuta 2020

وذكر المركز أن الاشتباه جاء لأن المشتبه به كانت عائلته متواجدة خلال الفترة الماضية في منطقة رأس المعرة بريف دمشق والتي تم رصد إصابات كورونا فيها.

وتم أخذ مسحاتpcr لجميع أفراد عائلة المشتبه به، و ذكر المركز الصحي أن الحجر قائم حتى تظهر نتائج الفحص ، فيما سيستمر الحجر 14 يوم حتى لو ظهرت النتائج سلبية.

وأعلنت أمس وزارة الصحة تسجيل إصابتين مخالطتين بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 146 إصابة