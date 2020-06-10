نانسي عجرم في موقف محرج بسبب فيديو قديم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفناة اللبنانية نانسي عجرم وهي تغني إحدى الأغاني الخليجية في بداية مسيرتها الفنية عام 2002.

وأعاد ناشطون نشر الفيديو عبر تويتر، حيث ظهرت نانسي خلال لقاء متلفز عبر شاشة تلفزيون دبي في الامارات العربية المتحدة مع الفنان السعودي عبد الله عامر.

ولاحظ المتابعون الفرق الكبير في ملامح نانسي حينها وشكلها الآن، وعزوا ذلك إلى عمليات التجميل الكثيرة التي قامت بها.

وتعرضت نانسي عجرم لموقف محرج بسبب الفرق الكبير بين شكلها الحالي وشكلها في الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي.