مرض قاتل جديد يهدد البشرية بعد كورونا

حذر الخبراء مؤخراً من مرض تنفسي جديد قد يكون قاتل بعد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن الخبراء أنه عقب رفع قيود الإغلاق حول العالم، سيعود الكثيرون للمباني التي تم تركها منذ شهور والتي باتت أرضاً خصبة للعدوى وقد تأوي أمراضاً مثل داء الفيالقة وهو داء تنفسي حاد يكون قاتلاً في بعض الأحيان.

وأوضح الخبراء بأن داء الفيالقة "ينجم عن استنشاق قطرات الماء التي تحتوي على البكتيريا الفيلقية".

وأشاروا إلى أن هذا المرض على رغم من ندرته إلا أن فترات عدم النشاط الطويلة في المباني أثناء الإغلاق تزيد بشكل كبير من خطر تفشي المرض.

ومن الممكن أن يشكل "داء الفيالقة" أزمة صحية عامة في الأماكن التي تشهد أنشطة يومية مثل المكاتب والمدارس والكليات وأماكن الرعاية الصحية والمصانع.

ولا ينتقل "داء الفيالقة" من شخص لآخر، لكنه يتفشى من خلال قطرات المياه الملوثة المحمولة جوا مثل الصنابير وأنظمة تكييف الهواء وأحواض الاستحمام الساخنة ونوافير المياه.

يشار إلى أن "داء الفيالقة" يتسبب بالتهاب رئوي حاد وتشمل أعراضه الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس وألم العضلات، مثل "كوفيد 19".