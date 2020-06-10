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تردد قناة روسيا اليوم الجديد 2020 على النايل سات .. تردد قناة RT arabic

الساعة 00:11 بتوقيت دمشق
10 يونيو 2020

أعلنت قناة "روسيا اليوم" عن تغییر التردد القديم إلى تردد جديد على قمري نايل سات وعرب سات لعام 2020 وذلك ضمن خطة لتوسیع البث الفضائي للقناة وحتى تصل لأكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافیة حول العالم.

وتعتبر "روسيا اليوم" أحد القنوات الأخبارية الناطقة بالعربیة، والتي تبث برامجھا على مدار اليوم.

كما تھتم بعرض الأخبار العربیة الدولیة المصرية والفلسطینیة والأردنیة والسودانیة واللیبیة، وكافة دول العالم، وتعرض أفلاماً وثائقیة وتحقیقات مصورة.

إليكم الترددات الجديدة للقناة:

على نايل سات:

التردد              11373
الاستقطاب         أفقي
الترمیز           HD 27500    
التصحیح          5/6 


على عرب سات:

التردد             12687  
الاستقطاب        أفقي
الترمیز           27500
التصحیح          5/6        


 

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