أعلنت مديرية الصحة في اللاذقية عن اجراء فحوصات كورونا لطلاب في جامعة تشرين بعد الاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

ونشرت المديرية عبر صفحتها، أن تم إجراء فحوصات لأربعة طلاب في السكن الجامعي بجامعة تشرين بعد الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا.

وبينت مديرية صحة اللاذقية أن نتيجة فحوصات الطلاب الأربعة جاءت سلبية (أي لا إصابات بينهم بالفيروس).

وكانت الوحدة الرابعة عشر (ذكور) في السكن الجامعي أغلقت منذ الصباح ومنع الدخول والخروج إليها لحين صدور نتائج المسحات للطلاب.

بدوره، نفى رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن لـ”الوطن” إغلاق المدينة الجامعية في اللاذقية لوجود إصابات كورونا بين الطلاب، مبيناً أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت هي اجراء مسحات لـ 4 طلاب نتيجة ارتفاع درجات حرارتهم حتى 38 درجة وظهور اضطرابات معوية لديهم.