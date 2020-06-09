سوريا .. أسعار الذهب تسجل هبوطاً مدويا اليوم

سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم ، هبوطاً ملحوظاً بفارق سعري يقدر ب25 ألف ليرة سورية نزولاً مقارنة مع سعر يوم أمس الاثنين.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة و صنع المجوهرات في دمشق ، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، نشرة أسعار الذهب لليوم الاثنين 9 حزيران 2020.

وهبط سعر مبيع الذهب عيار 21 إلى 80 ألف ليرة سورية والشراء إلى 79500 ليرة، في حين تراجع سعر الغرام عيار 18 إلى 68571 للمبيع مقابل 68071 للشراء.

فيما كان سعر مبيع الذهب عيار 21 يوم أمس الاثنين 105 آلاف ليرة سورية والشراء 10500 ليرة، في حين كان سعر الغرام عيار 18 يوم أمس 90 ألف ليرة للمبيع مقابل 89500 للشراء.

وفي وقت سابق، أكد نقيب صاغة دمشق غسان جزماتي أن أسعار الذهب محلياً تتعرض لهزات وتذبذبات غير محسوبة، تبعاً للظروف المضطربة المحيطة، والتي كانت تنطلق سابقاً من سعر الصرف الموازي أو معدلات البطالة، أما اليوم باتت رهينة انتشار فيروس كورونا.