بدءاً من اليوم .. إطلاق برنامج دفع رواتب المسرحين لعام 2020

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم.

وبحسب ما نشر الصندوق عبر صفحته الرسمية، يبدأ تسجيل الراغبين بالاستفادة منه لدى فروع ومراكز الصندوق بالمحافظات ، للمسرحين نتيجة الاصابة خلال العمليات الحربية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء الواقع في ٩ حزيران ٢٠٢٠ .

اما لباقي المسرحين ممن أمضوا ٥ سنوات فأكثر في خدمة العلم الالزامية والاحتياطية والمسرحين نتيجة الإصابة خلال العمليات الحربية بغض النظر عن مدة الخدمة ولكن لا يتقاضى أي راتب كلي أو جزئي فيبدأ التسجيل يوم الاحد الواقع في ١٤ حزيران ٢٠٢٠.

ويمكن للمسرحين الذين فاتتهم فرصة التسجيل بالمرحلة الأولى من البرنامج في عام ٢٠١٩ ، الاستفادة من البرنامج الحالي 2020 ، مع الإشارة الى أنه لا يمكن للمسرح الذي استفاد من المرحلة الاولى وسجل بالبرنامج الاستفادة مرة ثانية .

وتستمر مدة الاستفادة من البرنامج ١٢ مكافأة شهرية قيمتها 35 ألف ليرة (غير قابلة للزيادة او التمديد )، وتتوقف الاستفادة من البرنامج عندما يحصل المسرح على عمل بالقطاع العام سواء كعامل دائم او بموجب عقد سنوي .

أما الأوراق المطلوبة للتسجيل، فهي وثيقة تأدية الخدمة وصورة عن البطاقة الشخصية، وفي حال عدم توافرهما يكتفى بأمر التسريح وصورة عن تاريخ التسريح بدفتر الخدمة بدلاً من وثيقة تأدية الخدمة، وإخراج قيد بدلاً من البطاقة الشخصية، إلى جانب ملء الاستمارة التي تتضمن تعهد المسرح بتحقيقه للشروط، ويشترط فيتسجيل الطلب أن يكون بحضور المسرح نفسه.