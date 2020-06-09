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طقس سوريا .. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة ليومين

طقس سوريا .. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة ليومين

الساعة 10:18 بتوقيت دمشق
09 يونيو 2020

تبدأ درجات الحرارة الانخفاض اليوم الثلاثاء وما بعد على أن نشهد هبات رياح نشطة يومي الخميس والجمعة.

ونشرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، أن درجات الحرارة تعود اليوم للانخفاض في كافة المناطق السورية ولكنها تبقى أعلى من معدلاتها .

وبينت أن الانخفاض يكون ما بين 4 لـ 5 درجات بشكل عام ، ومن المتوقع عودة للأجواء غير المستقرة وانخفاض الحرارة وأمطار على بعض المناطق.

تواصل درجات الحرارة الانخفاض يوم الأربعاء يومياً حتى الجمعة لتصبح ببداية الثلاثينات إجمالاً.

ويتوقع تسجيل هبات رياح نشطة على فترات يومي الخميس و الجمعة 12/6/2020 على كافة المناطق السورية وخصوصاً دمشق و الجنوبية وقد تلامس أحياناً حدود 35 كلم.

بدورها، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها لليوم، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الغربية محذرة من هبات الرياح الشديدة يومي الأربعاء والخميس.

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