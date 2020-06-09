حاكم مصرف سوريا المركزي يقدم عرض يتعلق بالليرة السورية

قدم حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول عرضاً لإجراءات المصرف لتعزيز قوة الليرة السورية.

وفي جلسة لمجلس الوزراء أمس ، قدم قرفول عرضاً في مجال السياسة النقدية والمالية وخطوات تعزيز قوة الليرة والاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب.

كما شمل العرض سبل مواجهة المتغيرات الخارجية المتعلقة بتشديد العقوبات الغربية على الشعب السوري إضافة الى الاستمرار بمحاربة المضاربة بالعملة الوطنية.

إلى جانب ذلك، ناقش مجلس الوزراء الآثار المباشرة لتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي والأسواق، ودرس أوراق العمل المقدمة من الوزارات والسيناريوهات الأفضل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وسد الثغرات المعيشية الحاصلة نتيجة الظروف الحالية.

وكان وزير المالية مأمون حمدان قد كشف تحت قبة مجلس الشعب أمس ، أن هناك حلولاً ستبصر النور قريباً لتخفيض سعر الصرف.