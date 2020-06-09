وزير المالية السوري : حلول لتخفيض سعر الدولار قريباً

تحدث وزير المالية مأمون حمدان عن ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على الحالة الاقتصادية ، كاشفاً عن حلول ستنفذ قريبا لتخفيضه.

وقال وزير المالية تحت قبة مجلس الشعب بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" إن هناك حلول سوف ترى النور قريباً حول موضوع تخفيض أسعار الصرف أمام الليرة والحكومة لن تقف متفرجة

وبين حمدان أن الحكومة لم تتدخل حتى الآن بطرح الدولار في الأسواق لعدة أسباب، مضيفاً: “كل وحدة من القطع الأجنبي صرفت في المكان الصحيح، ونعرف أين صرفت، سواء أكان على الكهرباء أم النفط أو القمح”.

وأشار وزير المالية إلى أن القضية ليست قضية تصريح إعلامي بل هناك أسباب موضوعية تتم دراستها، معتبراً أن التصريح يمكن أن يؤثر ليوم أو يومين وبالتالي هناك أسس موضوعية تدرس حتى يتم تقدير الوضع.

وفي السياق أكد حمدان أن مادتي السكر والرز يتم استيرادهما، والحكومة ضمنت عدم ارتفاع سعرهما على البطاقة الذكية حتى نهاية العام لأنه تم تمويلهما على سعر 430 ليرة للدولار.