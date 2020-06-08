بالفيديو... سمكة قرش ضخمة تقتل راكب أمواج

قتلت سمكة قرش مفترسة راكب أمواج بينما كان يمارس رياضة ركوب الأمواج في أحد الشواطئ الأسترالية.

حيث هاجمت سمكة قرش صخمة رجلاً ستينياً، صباح الأحد ، عندما كان في المياه بشاطئ ​سولت بيتش​ بجنوب ​كينغسكليف​ في ولاية ​نيو ساوث ويلز الأسترالية​.

وانقضت سمكة قرش أبيض يبلغ طولها 10 أقدام أو ثلاثة أمتار على الرجل وعضته في فخذه، قبل أن يتمكن راكبو أمواج آخرون من إنقاذه وإخراجه للشاطئ.

فيما تم إخراجه لاحقاً ونقله إلى المشفى وتمت معالجته من إصابات خطيرة في ساقه اليسرى، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، إلا أنه فارق الحياة.