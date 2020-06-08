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في اللاذقية: شاب يقتل خطيبته وشقيقتها بعد أن تركته

الساعة 22:13 بتوقيت دمشق
08 يونيو 2020

تلقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بلاغاً حول جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة وشقيقتها في حالة حرجة.

وأفاد رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية العقيد عدنان اليوسف بأن شاب يدعى (غ، ح) أطلق النار على خطيبته (ر، س) وشقيقتها (أ، س)، ثم أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه في حي بسنادا.

ووفق المعلومات الأولية، أن القاتل أطلق النار على خطيبته لأنها فسخت الخطبة، مستخدماً بارودة روسية، وتم العثور على 6 فراغيات في مكان الجريمة.

وفارقت (ر، س) الحياة في المستشفى، فيما شقيقتها في وضع صحي حرج.

والتحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل.
 

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#جريمة قتل #اللاذقية #الأمن الجنائي

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