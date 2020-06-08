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بيان من الجيش السوري بعد هجوم المسلحين على نقاط عسكرية في سهل الغاب بريف حماة

الساعة 19:08 بتوقيت دمشق
08 يونيو 2020

أعلن مصدر عسكري عن احباط الجيش السوري لهجوم شنته جماعات إرهابية على نقاط عسكرية في بلدتي الطنجرة و الفطاطرة في سهل الغاب بريف حماة

مراسلون - حماة

وقال المصدر في بيان نشرته وزارة الدفاع السورية أنه في  الساعة 13،30 من يوم 8/6/2020 قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي بريف حماة  بتنفيذ هجوم بالآليات المفخخة والانتحاريين على نقطتين من نقاطنا العسكرية في بلدتي "الطنجرة" و"الفطاطرة" ،  فتصدى لها مقاتلونا البواسل 

وأضاف المصدر أنه وبعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمت استعادة السيطرة التامة على النقطتين، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح، و الاستيلاء على أسلحتهم، وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14،5، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد إرغام فلول الإرهابيين على الفرار تاركين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم.


كما أسفرت العملية عن ارتقاء أحد جنودنا  شهيداً، وإصابة عدد آخر بجراح.

 

المصدر / مراسلون
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