الأربعاء 24 يونيو 2020
الساعة 22:25, دمشق
EN
ثغرة في واتساب تجعل رقم هاتفك مباح على غوغل.jpg

ثغرة في واتساب تجعل رقم هاتفك مباح على غوغل

الساعة 14:15 بتوقيت دمشق
08 يونيو 2020

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة جديدة ظهرت في تطبيق واتساب ، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث غوغل.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بعض المبرمجين رصدوا تلك الثغرة الموجودة في ميزة Click to Chat  الموجودة في واتساب ، والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تلك الميزة عبر واتساب يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرك البحث "غوغل" ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.

مع ذلك، قالت واتس آب إن هذا الأمر ليس بالكبير، لأن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة.

ولكن الخبراء وجدوا أن تلك الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي عبر حساب "واتسآب"، والتي تمكن أي شخص من رؤية ملفاتهم الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية.

ونصح الخبراء كافة المستخدمين، بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك، ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أي محركات بحث.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#واتساب #تطبيق واتساب #تنزيل واتساب #تحميل واتساب #ميزات واتساب #واتس اب #محادثات واتساب

المزيد من تكنولوجيا

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة