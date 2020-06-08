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حماة .. سقط من الطابق الخامس ونجا بأعجوبة بسبب كابلات الكهرباء (فيديو)

حماة .. سقط من الطابق الخامس ونجا بأعجوبة بسبب كابلات الكهرباء (فيديو)

الساعة 11:14 بتوقيت دمشق
08 يونيو 2020

أثار مقطع فيديو تم تداوله لرجل في ريف حماة وهو يسقط من الطابق الخامس ويصل للأرض دون أن يصاب بأذى، الذهول والدهشة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي قيل إنه لرجل في حماة، أن الرجل سقط من الطابق الخامس بشكل عنيف ، إلا أن عدة كابلات كهرباء كانت تحته ساعدته على النجاة.

وتقول والدة زوج الرجل ، إنه كان يحاول إنزال لوحة إلا أن الهواء القوي دفعه خارج المنزل ومعه اللوحة.

حيث تعلق الرجل بالكابلات بيديه وتمكن من الوصول للأرض وهو واقف دون أن يصاب بأي اذى عدا عن رضوض بسيطة.

 

#عندما_يتدخل_القدر 🙏 حدث في حماه ( القصور ) ..رجل يسقط من الطابق الخامس ..فحمته كابلات الكهرباء و نزل واقفا على قدميه #سبحان_الله🤲

Julkaissut ‎حماه غرب المشتلSunnuntaina 7. kesäkuuta 2020

 

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