حماة .. سقط من الطابق الخامس ونجا بأعجوبة بسبب كابلات الكهرباء (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تداوله لرجل في ريف حماة وهو يسقط من الطابق الخامس ويصل للأرض دون أن يصاب بأذى، الذهول والدهشة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي قيل إنه لرجل في حماة، أن الرجل سقط من الطابق الخامس بشكل عنيف ، إلا أن عدة كابلات كهرباء كانت تحته ساعدته على النجاة.

وتقول والدة زوج الرجل ، إنه كان يحاول إنزال لوحة إلا أن الهواء القوي دفعه خارج المنزل ومعه اللوحة.

حيث تعلق الرجل بالكابلات بيديه وتمكن من الوصول للأرض وهو واقف دون أن يصاب بأي اذى عدا عن رضوض بسيطة.