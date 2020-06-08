بالتفاصيل.. الأسعار الجديدة للأدوية في سوريا

أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية ، قائمة من الأدوية التي تم تسعيرها حسب الآلية الجديدة، والتي تضمنت ١٢٤٧ مستحضر دوائي.

وبينت المديرية أنه تم التسعير بناءً على القرار الصادر من المصرف المركزي بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٠ باعتماد نشرة المصرف المركزي .

وتتضمن القائمة 33 تركيب دوائي، وبحسب القائمة فقد بلغ أقل سعر دوائي وارد في النشرة 225 ليرة سورية، بينما وصل أعلى سعر إلى 31700 ليرة سورية.

فيما نوّهت مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة رزان سلوطة لـ”تشرين” إلى أن عدم توفر تسعيرة لدواء الضغط بالرغم من الطلب الكبير عليه ، بسبب وجود مشكلة عالمية بتوفر المواد الأولية له ووعدت بالمعالجة وتوفيره قريباً، على أن يكون مسعر ضمن لائحة أسعار الأدوية بعد يومين والتي يقدر عددها بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مستحضر دوائي.

ونشرت المديرية الأسعار الجديدة للأدوية في سوريا على الرابط التالي : https://we.tl/t-ImLuOAgyA4