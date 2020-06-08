ريف دمشق .. تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وإخضاع بلدة للحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة في سوريا ، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وإخضاع بلدة في ريف دمشق للحجر الصحي.

ونشرت الصحة عبر حساباتها الرسمية ، أنه تم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق.

وبينت وزارة الصحة أن هذه الإصابات هي لأشخاص مخالطين مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سوريا – الأردن.

تسجيل 16 #إصابة جديدة بفيروس #كورونا في بلدة #رأس_المعرة ب #ريف_دمشق لأشخاص مخالطين مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Sunnuntaina 7. kesäkuuta 2020

كما تم إخضاع بلدة رأس المعرة في ريف دمشق، للحجر الصحي منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وبهذه الإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا المستجد إلى 141 إصابة، بينها 6 وفيات و58 حالة شفاء.