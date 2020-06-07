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بالفيديو... باسم ياخور يشكر مغترب سوري شهير

الساعة 23:48 بتوقيت دمشق
07 يونيو 2020

شكر النجم السوري باسم ياخور عبر حسابه الرسمي على انستغرام شاب يدعى سامر وحود والمكنى بابن سوريا، الشهير في لعبة "ببجي" موبايل.

حيث شارك ياخور مقطع فيديو وجه من خلاله رسالة شكر إلى سامر وحود، رداً للجميل الذي قام به بمساعدة باسم في إنشاء قناته على منصة يوتيوب.

يشار إلى أن ابن سوريا مصنف كأفضل يوتيوبر سوري يعيش في المغترب، وكان قد لمع اسمه بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي كمحترف للعبة ببجي موبايل عن طريق التابليت الخاص به وحصل على ملايين المشاهدات من خلال تقنية البث المباشر للعبة ببجي موبايل عبر فيسبوك.

 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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