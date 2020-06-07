الشهر القادم... "باب الحارة" يعود بنجومه الأصليين

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة" عن عزمها البدء بتصوير الجزء الحادي عشر بعد شهر من الآن.
وكشفت الشركة عن الاتفاق مع الممثلين زهير رمضان وسحر فوزي ورنا الأبيض ورامز عطا الله على العودة إلى العمل بعد غياب.
كما تتطلع الشركة إلى الاتفاق مع ممثلين آخرين شاركوا في أجزاء ماضية، منهم محمد خير الجراح وأيمن زيدان وحسام الشاه ونزار أبو حجر ومحمد قنوع وحسام تحسين بيك.
وكان عدد من الممثلين القدامى قد عادوا إلى العمل عبر جزئه العاشر، منهم هدى شعراوي وأمية ملص ورامز الأسود وعلي كريم ومحمد الشماط وأيمن البهنسي.
وتتصاعد أحداث الجزء الجديد بتشويق وإثارة في زمن الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945، مؤلف من 30 حلقة، مدة كل حلقة 40 دقيقة.