الشهر القادم... "باب الحارة" يعود بنجومه الأصليين

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة" عن عزمها البدء بتصوير الجزء الحادي عشر بعد شهر من الآن.

وكشفت الشركة عن الاتفاق مع الممثلين ​​زهير رمضان​​ و​​سحر فوزي​​ و​رنا الأبيض​ و​رامز عطا الله​ على العودة إلى العمل بعد غياب.

كما تتطلع الشركة إلى الاتفاق مع ممثلين آخرين شاركوا في أجزاء ماضية، منهم ​محمد خير الجراح​ و​أيمن زيدان​ و​حسام الشاه​ و​نزار أبو حجر​ و​محمد قنوع​ و​حسام تحسين بيك​.

وكان عدد من الممثلين القدامى قد عادوا إلى العمل عبر جزئه العاشر، منهم ​هدى شعراوي​ و​أمية ملص​ و​رامز الأسود​ و​علي كريم​ و​محمد الشماط​ و​أيمن البهنسي​.

وتتصاعد أحداث الجزء الجديد بتشويق وإثارة في زمن الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945، مؤلف من 30 حلقة، مدة كل حلقة 40 دقيقة.

