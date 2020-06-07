الثلاثاء القادم... أصالة نصري تكشف أسرار طلاقها من طارق العريان 

أعلنت الفنانة أصالة نصري لمتابعيها عن مشاركتها في في تجربة اعتراف وكشف خبايا النفس في برنامج باسم تركاوي خلال بث مباشر عبر منصة انستغرام.
وقالت أصالة عبر انستغرام : "“صباح الخير أحبّتي… تجربه بالنّسبه إلي فريده .. فيها شكل منّ أشكال الإعتراف .. رح نبحر سوا بكوامنّ النّفس البشريّه.. بلكي بنقدر سوا ننفض عنّ روحنا غبّرة هالمعركه الّلي خلقنا فيها ..".
وأضافت "صديقي القريب وأخي الحبيب المُحبّ الخلوق.. باسم تركاوي.. سيحتفل بإطلاق كتابه الّذي يروي باختصار بعض خبايا النَّفْس .. ويرتقي بالتّعامل مع الذّات .. استنّوني يوم التلات السّاعه تمانه بتوقيت القاهره ".
فيما كشف تركاوي من خلال ترويجه للقائه مع نصري بأن حديثهما سيكون من القلب بعيداً عن الفن وسيتناول التجارب الشخصية في الحياة وكيفية مواجهة الأزمات والانكسارات الداخلية في الحياة الاجتماعية.
وكانت أصالة قد انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان منذ عدة أشهر بالتراضي بعد كشفها لخيانة الأخير مع إحدى الممثلات الصاعدات كما أشيع من المقربين من نصري، ورجح الجمهور أن تكشف نصري عن الأسباب الحقيقية لطلاقها الأخير في لقائها المقبل.